CGM Analakely – Finengo Mahasaky illumine de son humour la scène

Un éxercice réalisé avec maîtrise et satisfaction de la part d’un humoriste à la fois humble et talentueux. Le « One man show » que Finengo Mahasaky a présenté ce samedi fut réjouissant.



Une belle prouesse à la fois artistique et technique, le tout en étant d’une grande simplicité, mais très efficace à la fois. C’est ainsi que se décrit le spectacle humoristique qui a égayé la scène du Goethe Zentrum / Cercle Germano-Malgache (GZ/ CGM) Analakely samedi après-midi. Faisant preuve d’assurance, Finengo Mahasaky s’y est affiché pour réjouir, amuser et émerveiller un public venu nombreux remplir les lieux de son humour. Vers 15h, se découvre ainsi ce jeune homme à la carrure imposante, mais dont la gaieté illumine d’entrée la scène. Jouant la carte du « One man show », Tahirindrabe Johnson Nirina Andrianantenaina de son vrai nom, se livre à travers son spectacle sobrement intitulé « Finengo manontolo », autrement dit, Finengo dans son intégralité.

Entre une humble autodérision de sa part, une illustration caricaturale de son enfance, de son parcours scolaire et de sa vision taquine de la société, ainsi que de la vie culturelle, Finengo Mahasaky ne cesse d’amuser et de faire rire un public de tous âges venu l’admirer. « Un jour je suis né et d’entrée j’avoue avoir été déjà atteint d’Alzheimer, car je ne me rappelle de rien avant ma circoncision. Ah, je peux vous dire que ça m’a bien marqué, ce jour où l’on a coupé un bout de mon corps, pour qu’ensuite on le donne à bouffer à mon grand-père. Depuis, je suis sur mes gardes » raconte-t-il entre autres, en faisant rigoler toute la salle.

Une fois la machine lancée, Finengo Mahasaky ne s’arrête plus, enchaînant blagues sur blagues pour réjouir la salle du GZ/CGM Analakely qui se rempli au fur et à mesure que les rires font écho à l’extérieur.

Franc et prometteur

En imitant une vieille dame, il évoque joyeusement « On a tous dans notre famille cette tante à nous qui, après quelques mois en France ne sait plus parler malgache. Celle qui en nous voyant, crie, comment vont les études ? Comment vont les affaires ? C’à quoi je réponds souvent en toute simplicité, hey mais, mes affaires sont pas tes affaires ». De même quand il pointe du doigt ces petites mimiques propres aux musiciens qui amusent souvent le public.

« Avez-vous remarqué ces jazzmen, quand ils jouent on dirait qu’ils mâchouillent un citron ? Mais surtout ces chanteurs d’opéra, qui quand ils chantent, ont toujours l’air ébahi, les yeux écarquillés, fixés dans le vide», illustre-t-il tout en chantant l’Ave Maria. Autant de vannes qui ont valu plus d’une fois un tonnerre d’applaudissements et une « standing ovation » de la part du public pour Finengo Mahasaky vers la fin. Enchanteur de bout en bout, la grande première en solo de l’humoriste fut alors un franc succès. En outre, il s’est aussi plu à partager la scène avec la nouvelle génération, en la personne de la jeune Tsimijaly et Raitra Belawyck qui ont assuré l’entracte. Pour tous ceux qui ont raté ce rendez-vous avec Finengo Mahasaky, il sera sur la scène du Kaerys Lounge Bar Andoho­ranofotsy le 26 juillet à 19h et le 27 juillet à 15h.