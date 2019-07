Basketball – Jeux des îles – Les garçons et les filles en demi-finales

Les sélections masculine et féminine ont effectué un parcours sans faute en phase de poule. Les basketteurs malgaches ont enregistré deux victoires et une pour les filles.

La sélection nationale masculine en démonstration. Les deux premières victoires en deux matches sont pour Mada­gascar synonyme de qualification en demi-finales.

Les protégés du coach Tojo Hery Rasamoelina ont défait d’entrée ce samedi au gymnase couvert de Phoenix les Seychellois sur le score large de 76 à 56. Les premiers entrants en l’occurrence John, Guy, Elie, Fiary et le meneur Rija l’expatrié ont pris le large dès l’entame du match et ont mené 18 à 11 à la fin du premier quart-temps, puis 33 à 19 à la pause.

La bande à Mory a été efficace en verrouillage en fixant poste par poste les adversaires. La formation de la Grande île a également réussi à concrétiser de nombreux contres rapides et tirs à trois points. La bande à Silla, pivot seychellois, de son côté, n’a pas assuré ses rebonds offensifs et défensifs. Le match comptant pour la deuxième journée d’hier, a été à sens unique.

Les Malgaches étaient largement supérieurs en termes de gabarit que technique face aux basketteurs des Maldives. Guillaume et consorts ont écrasé ses adversaires sur un score fleuve de 93 à 23. Les spectacles ont été au rendez-vous avec les dunks signés Arnauld et John. Rija, le meneur malga­che a pu, pour sa part, éliminer deux ou trois défen­seurs pour marquer.

Première place

Madagascar a déjà mené 23 à 6 à la fin de la première période. La Grande île poursuit sa domination et creuse l’écart lors des trois prochaines périodes, 37 à 10 à la pause et pire, 67 à 14 à la fin du troisième quart-temps. « Nous avons aligné toute la formation et testé plusieurs formules … Le prochain objectif est de battre la Réunion au dernier match de poule. Psycholo­giquement, la victoire contre la Réunion est très importante pour nous», a confié le coach Tojo.

Quant aux autres rencontres du groupe A, la Réunion a écrasé les Maldives 106 à 42 en première journée. Le troisième et dernier match de groupe contre la Réunion ce mercredi sera l’équivalent d’un match de classement pour la première place.

Les filles ont, quant à elles, joué leur premier match de poule hier et ont battu sans forcer les Comoriennes sur le score de 81 à 57. Fanja Raholiarisoa et ses coéquipières ont imposé leur jeu dès de coup d’envoi et ont devancé leurs adversaires 47 à 36 à la pause. Ainsi, Lydia, Ange et Judith ont elles aussi validé leur ticket pour les demi-finales. Dans le groupe B, Maurice a battu ce samedi les Comores 58 à 55. Et le dernier match entre Madagascar et Maurice ce mardi déterminera qui occupera la tête de poule.