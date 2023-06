TENNIS- COUPE DAVIS – Entrée réussie des raquettes malgaches

Les tennismen malgaches seniors qui participent à la Coupe Davis de Kinshasa du 21 au 24 juin viennent de remporter leur premier match d’ouverture contre les joueurs du Lesotho hier. Les protégés de Dina Razafimahatratra, capitaine de l’équipe nationale malgache se sont imposés par 3-0 devant les porte- fanions du Lesotho. Roméo Rakotomalala, le champion de Madagascar en titre a ouvert les hostilités en se frottant contre Neo Makhakhe. Le jeune Malgache s’est imposé en 3 manches 3/6 6/2 6/3. Jouant son premier match international à l’étranger, il a bien réussi son baptême de feu malgré la perte du premier set à cause d’un stress. Au fil du match, il a su écouter les consignes du coach, les a appliquées et petit à petit, il a pu prendre confiance lui permettant de gagner à la fin. Au match 2, Lucas Andriamasilalao qui évolue en France a balayé en 2 sets 6/0 6/3 Mpho Leshoele en 58 minutes chrono. Au match de double, le duo malgache formé par Fenosoa Rasendra et Nicolas Raharivony gagne contre Lerato Mathibela et Elliot Khojane en 2 manches 6/2 6/0. Dina Razafimahatratra a dit que l’objectif du jour, celui de gagner, a été atteint. « Cette Coupe Davis est une vraie opportunité pour des joueurs comme Romeo Rakotomalala, notre champion de Madagascar en titre. Pour son tout premier match international, il a su gérer au mieux ses émotions surtout après avoir été mené un set à rien. Un match serré qui n’était pas facile mais qu’il a gagné au final ». Et Dina Razafimahatratra de continuer: « Lucas pour sa part a confirmé son statut devant son adversaire du jour. Nicolas et Fenosoa ont fait une belle combinaison en double. C’est une première victoire qui nous met en confiance pour la suite et on préparera au mieux la rencontre qu’on aura face à l’Ouganda », conclut-il. Ce jour, l’équipe nationale malgache sera au repos avant d’affronter l’Ouganda vendredi.