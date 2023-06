RUGBY-MADAGASCAR TOUR – L’Université de Bristol face aux Makis

Les rugbymen de l’université de Bristol affrontent les Makis de Madagascar U20 et senior hommes jeudi et dimanche.

De passage à Madagascar dans leur tournée africaine, une équipe de 48 joueurs et 4 membres du personnel ont débarqué mercredi à Mada­gascar pour se mesurer à l’équipe nationale Makis U20 et senior hommes les 22 et 25 juin au stade d’Andoha­tapenaka. Après le passage de l’équipe de l’Oxford University, battue par les Makis lors de leur rencontre en 2018, l’équipe de rugby de l’université de Bristol vient à Madagascar pour constater le niveau du rugby malgache, réputé très physique et très rapide par les européens. « Les sociétaires de l’équipe nationale malgache sont avertis car l’université de Bristol, avec des rugbymen de bonne corpulence, est parmi les fournisseurs de joueurs de l’équipe nationale d’Angleterre. Dans le championnat universitaire, Bristol figure parmi les équipes les plus en vue », confie Antso­niandro Andrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby Fondée en 1876, le Bristol RFC est l’une des équipes sportives les plus anciennes et les plus importantes de l’université. Avec plus de 140 membres actuels et un vaste réseau d’anciens élèves, rejoindre le BRFC signifie plus que simplement enfiler un maillot chaque semaine. Au cours de la saison 2022-2023, Bristol a terminé 9e, ce qui lui a permis de participer à la coupe des champions d’Europe de rugby 2023-24 en raison d’une place devenant disponible, avec la disparition de la cinquième place des London Irish.

Profiter au maximum

Sur sa page Facebook, l’équipe de l’université de Bristol est impatiente d’affronter l’équipe nationale malgache: « Nous avons deux matchs dont l’un sera une rencontre entre notre équipe première de rugby à XV et l’équipe nationale de Madagascar. Nos Maroon7s participeront également à leur premier tournoi hors d’Europe ». L’équipe nationale malgache de rugby à XV s’est déjà préparée depuis une semaine en vue de cette confrontation contre les britanniques, ce dimanche. Noé Mboazafy alias Razily, coach de l’équipe nationale, avoue n’avoir aucune connaissance du niveau des adversaires de ce dimanche. Léquipe nationale, remaniée par rapport à celle qui a affronté la Réunion dernièrement, continue la préparation jusqu’à dimanche. “Nous sommes conscients de l’attente des supporters et du gabarit de nos adversaires. Pour rivaliser avec eux, il faut jouer avec adresse et rapidité, essayer de les contrer en mêlée et sortir très vite la balle pour se ruer en attaque», ajoute-t-il. Martin Dimbinandrasana, supporter des Makis de Madagascar, pense que « des matchs contre des joueurs étrangers apportent de l’expérience à notre équipe nationale. Pour relever le niveau de nos joueurs, c’est un match qui tombe à pic et il faut profiter au maximum. Malagasy Rugby doit trouver des sparring partners comme ça, au moins tous les trois mois ».