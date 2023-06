Prostitution enfantine

Rose de Lune Rejojoarisoa, juge des enfants auprès du tribunal de première instance d’Antananarivo souhaite rectifier un mot dans son interview d’hier, concernant la peine qui attend les proxénètes et les parents irresponsables laissant leurs enfants travailler dans la prostitution. Elle a dit six mois à cinq ans de prison ferme, mais pour être plus exacte, c’est de six mois à dix ans d’emprisonnement.