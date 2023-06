PODIUM – Le rock malgache enflamme le podium Anosy

L’ambiance était électrique hier soir sur la scène du Podium Anosy, où s’est déroulée une célébration enflammée en l’honneur du 63e anniversaire de l’indépendance malgache. Cet événement spécial a été marqué par des performances exceptionnelles des icônes du rock malgache, réunissant des milliers de fans passionnés et des citadins. Iraimbilanja, Green, Kiaka, Mage 4 et Erica étaient présents pour chauffer la scène. « C’est une journée de fête pour s’évader un peu. C’est aussi l’occasion de s’éloigner des soucis de la vie quotidienne. Seul compte ici, la passion pour la musique « , déclare Fano, un spectateur enthousiaste. Les sets des différents groupes ont duré environ 30 minutes. Le spectacle à Anosy continuera jusqu’au 25 juin avec plusieurs artistes sur scène. La foule a vibré au son des guitares électriques et des solos de batteries qui ont résonné dans tout l’espace. À noter que la fête populaire à Anosy a déjà commencé ce lundi avec de nombreux spectateurs comme hier.