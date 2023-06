PARALYMPIQUE – Un stage de cinq jours pour se mettre à niveau

La conseillère technique handisport Réunion, Annick Amacouty Sidat, anime un stage de formation sur la possibilité de concevoir sur place les matériels nécessaires dans la pratique d’handisport.

En coopération avec l’ambassade de France à Madagascar, le ministère de la Jeunesse et des sports et Madagascar Paralympic Committee (MPC), un stage de formation de cinq jours réunissant vingt-et-un stagiaires en provenance des quatre coins du pays, trois étrangers en provenance de Maurice, Mayotte et Comores, se partagent des expériences à l’ANS Ampefiloha depuis lundi et jusqu’à dimanche. Financé par le ministère des Affaires étrangères français, ce projet conçu début 2023 pour une durée d’un an, vise trois objectifs: renforcer la structuration de la Fédération malgache paralympique, favoriser l’émergence d’une filière entrepre- neuriale de production de matériels handisport et sensibiliser le public au sujet du handicap à travers le sport. Annick Amacouty Sidat, conseillère technique handisport Réunion, qui anime la formation, a expliqué que «le stage porte sur le volet animateur, entraînement, règlement, la qualification et la pratique. L’ambassade de France a tout fait pour que tous les clubs affiliés à la Fédération paralympique malgache puissent bénéficier des avantages nécessaires pour les personnes cibles. L’objectif est de faire en sorte que les gens puissent construire sur place les matériels nécessaires dans la pratique d’ handisport »

Chance de médailles

Pour Mahasolo Tsivoa Morel, président de Madagas­car paralympic committee (MPC), ce stage de formation arrive à point nommé, deux mois avant la XIè édition des JIOI de 2023. “Douze ligues sont représentées. La formation porte sur la classification et la qualification de personnes atteintes de handicap selon le degré. Madagascar a de réelles chances de médailles aux JIOI car nos athlètes ont déjà réalisé de belles performances. Ils ont montré leurs talents à l’extérieur et ils sont prêts à défendre les couleurs malgaches aux JIOI de 2023. La Fédération est là aussi pour que le principe d’inclusivité s’applique à ses membres, sans discrimination”. Au cours des formations organisées à Tana, les équipes de Madagascar et de La Réunion feront le point sur les différentes disciplines praticables en fonction des pathologies, en donnant une attention particulière à leurs réglementations, aux précautions à prendre, au matériel à adapter ou à utiliser. La formation a pour but de permettre une réflexion collective structurée sur la question du matériel à produire. L’objectif n’est pas d’acheter du matériel handisport à l’étranger mais bien de contribuer au renforcement de la filière de conception de matériel sur place, à Madagascar, avec les matériaux disponibles.