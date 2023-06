OUTRAGE PUBLIC À ANKATSO – Les enseignants et les étudiants hors de cause

La Faculté des Lettres et des sciences humaines (FLSH) de l’université d’Antananarivo, réagit à la suite du scandale sexuel qui s’est produit dans son bâtiment, mardi. « Les personnes qui ont commis ce délit ne sont ni des enseignants ni des étudiants au sein de la FLSH », affirme le doyen par intérim de cette faculté, dans un communiqué, hier. Cette lettre ne précise pas les inculpés dans ce délit d’outrage public à la pudeur, dans l’enceinte de l’université. Une autre source nous révèle que deux personnels administratifs et techniques d’une Mention de la FLSH en sont les responsables. Les enquêtes seraient en cours. « Nous ne pouvons rien dire de plus que ce qui a été déjà publié par la faculté concernée. Nous allons faire en sorte que cela ne se reproduise plus à l’université », lance une source auprès de la présidence de l’université d’Antananarivo. La vidéo de cette scène, filmée par des étudiants, se propage sur les réseaux sociaux. Selon la loi, toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un empri­sonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 20 000 ariary à 200 000 ariary.