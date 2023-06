MACRO-ÉCONOMIE – Le Fonds monétaire international fait des suggestions

Des recommandations, peut-être. Des réflexions bien senties, sans doute. Le Fonds monétaire international, FMI, dans son rapport sur l’informalité et la croissance à Mada­gascar, paru ce mois-ci, avance des idées à explorer. « Le FMI estime que l’allègement des contraintes financières afin d’accroître et de faciliter l’accès aux services financiers et la réduction de leur coût devrait favoriser l’augmentation des investissements ». L’analyse, axée surtout sur le secteur informel et sa contribution sur l’économie nationale, le FMI déduit que pour faciliter l’accès au financement, les autorités malgaches pourraient mettre en place un fonds de garantie national avec des taux subventionnés et un fonds de démarrage pour aider les entreprises à se conformer à la réglementation. Il ajoute : « Les autorités malgaches peuvent aussi concevoir et mettre en œuvre une réglemen­tation efficace qui concilie la stabilité financière et l’ouverture de nouveaux canaux de financement pour les entreprises ». Il se peut que les objectifs du Fonds souverain soient de la même nature.

Mais celui-ci est plutôt conçu pour financer les grands investissements infrastructurels du secteur public. Le FMI se focalise sur les soucis du secteur privé, en quête de financements accessibles. Ainsi, le FMI conseille que l’État peut également encourager la participation des investisseurs. Le soutien du secteur privé par la création d’une banque de développement et par l’apport de plus de ressources à l’intermédiation financière formelle à des coûts moindres est également avancé. En filigrane, le FMI reconnaît l’importance du secteur informel sur la vie économique malgache. Et il veut sortir des sentiers battus. « La transition de l’informel vers le formel devrait considérer la dimension de la protection sociale est nécessaire, avec une approche stratégique moins axée sur la fiscalité ». Une obsession aujourd’hui pour augmenter le taux de pression fiscale ramené au Produit intérieur brut. Tout le monde attend maintenant le déblocage de la quatrième tranche de la Facilité élargie de crédit. 24,44 millions de DTS, soit l’équivalent de 32 millions de dollars environ. L’accord de principe, suite à la mission de revue conduite par Fréderic Lambert du 3 au 12 mai, a été publié par le FMI le 19 mai. Une annonce rassurante qui devait apaiser les appréhensions des opérateurs sur le front de la relance économique.