Les Etats-Unis ont contribué à réduire le paludisme

Le taux d’incidence a diminué de 25%, l’an dernier, selon l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), lors de la commémoration de la journée mondiale du paludisme dans le Sud-Est. Les cas confirmés sont passés de 2,3 millions à 1,7 millions, en l’espace d’un an, l’an dernier. Le PMI a aidé le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) de Madagascar à combattre la maladie en distribuant 1,3 million de moustiquaires imprégnées d’insecticide, en aspergeant 214 000 foyers avec des insecticides sûrs, protégeant ainsi 886 000 personnes ; en administrant plus de deux millions de doses de traitement préventif aux femmes enceintes et en fournissant 7,8 millions de tests de diagnostic rapide et de traitements.