COURS DE DEVISES – L’euro repart à la hausse

Selon les cours de référence du taux de change de la Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), l’euro valait 4 685 ariary il y a encore deux semaines pour atteindre 4 878 ariary hier. Le dollar poursuit la tendance mais avec une cadence moins rythmée.

Après avoir retrouvé sa stabilité pendant le mois de mai, la monnaie locale perd des points face aux devises étrangères de référence. L’économiste Patrick Andriamisata parle de déséquilibre comme origine de cette situation. Au cours des trois premiers mois de l’année « les indicateurs n’ont pas été au profit de l’ariary et la situation est restée quasi inchangée jusqu’en mai », estime l’économiste. La conjoncture est défavorable à double sens, « d’un côté, les produits de rentes trouvent moins de preneurs, et pour ceux qui en ont trouvé, les paiements n’ont pas encore eu lieu. De l’autre, les importations sont d’une plus importante hausse à l’approche de la fête nationale » observe-t-il. Selon les chiffres de la BFM, les exportations de biens ont enregistré un recul de 13,4 % au cours du premier trimestre, en raison du repli des principaux produits phares tels que la vanille, le girofle, le cobalt et les produits des entreprises franches. La quantité exportée de vanille est passée de 955,1 tonnes en 2022 à 542 tonnes en 2023, soit une baisse de 43,3 %, ce qui a diminué la valeur de la vanille exportée de 41,1 %, au prix de vente autour de 250 dollars le kilo. Même chose pour les exportations de girofle. Elles ont ralenti de 16,3 % même si le prix s’est amélioré de 3,9 %. Pareillement, les exportations des entreprises franches ont affiché une baisse de volume de 9,3 % malgré le rebondissement de son prix de 7,4 %. Par ailleurs, les exportations de cobalt ont connu une contraction à la fois au niveau du volume (-33,8 %), que du prix (-50,1 %).

Conjoncture mondiale tendue

Du côté des importations, les achats des biens d’alimentations ont augmenté de 39,1 % et ceux des biens d’équipement de 2,4 %. La valeur totale des importations durant le premier trimestre s’élève à 1,2 milliards de dollars, si celles des exportations sont à 830 millions de dollars. Cette dernière a été plus bénéfique pour le nickel qui affiche une progression des exportations de 30 % grâce à la hausse de 28,2 % du prix. Selon la BFM, la conjoncture économique mondiale reste tendue, malgré les premiers signes de reprise, suite notamment à la réouver­ture de l’économie chinoise. La performance économique mondiale a été baissière depuis 2022 mais devrait se redresser à partir du second semestre de 2023. Selon les estimations du FMI, la croissance du PIB mondiale devrait passer à 2,8 % en 2023, après avoir été de 3,4 % en 2022 et de 6,0 % en 2021.