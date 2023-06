COOPÉRATION REGIONALE – Une convention pour l’ouverture du lycée technique agricole à Besely

Un pas de plus pour le développement de la région Boeny ! Dans le cadre de la réalisation du quatrième engagement axé sur l’éducation pour tous en faveur des enfants des zones rurales et le sixième objectif orienté sur l’accès à l’emploi décent, pour les jeunes en quête d’une profession de normes, une convention a été signée entre la région Boeny et le département de La Réunion, mardi dernier à l’ambassade de France à Antananarivo. La convention de coopération stipule la construction du lycée technique agricole au sein de l’Ecoles du monde situé à Besely, sur la RN4. Le département de l’île de La Réunion a été représenté par sa présidente, Huguette Bello et la région Boeny par le gouverneur Mokhtar Salim Andriantomanga, lors de cette signature. Le projet de construction du lycée technique agricole est une initiative du fondateur de l’ONG Écoles du Monde à Madagascar, Charles Gassot. Ce, afin que les enfants qui terminent le cycle collège, puissent continuer à étudier sur place. Il doit être construit à court terme.Ce, suite à la première conférence internationale organisée, les 5 et 6 mai derniers, à Besely dans le district de Mahajanga 2. Le département de l’île de La Réunion s’est proposé de prendre en charge le financement de la construction du lycée. « Les jeunes de la région y seront formés afin de les préparer à travailler et produire dans les normes internationales. La production agricole sera exportée vers Mayotte », a souligné le gouverneur.