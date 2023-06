CONFÉRENCE DEBAT UNIVERSITÉ DE MAHAJANGA – Le cas de corruption et la violence débattus

Une grande première pour l’université de Mahajanga. Une conférence débat axée sur le thème « l’optique juridique de certaines difficultés universitaires ; cas de la corruption et des violences » a été organisée, vendredi dernier au campus universitaire à Ambondrona. Le conseiller à la Cour d’Appel de Mahajanga, André Andrimpirenena, magistrat, a animé la conférence. Il a décortiqué des cas de violences universitaires. « Il est d’une nécessité primordiale de lutter sans relâche à la violence universitaire. Cet événement était effectivement une action en faveur de cette cause, ayant comme stratégie l’anticipation et la prévention. Ensemble on peut éradiquer et changer le cours des choses », a exhorté le président de l’université de Mahajanga, Pr Blanchard Randrianambinina. La conférence-débat était organisée par le service de la lutte anticorruption et violence universitaire, au sein de l’université de Mahajanga. Le représentant de la branche du Bianco de Mahajanga était présent durant l’événement. Des étudiants issus des différentes associations et des membres de bureau du collectif des étudiants de l’université de Mahajanga (CEUM) étaient venus nombreux pour assister à la conférence. Des membres du personnel administratif et technique (PAT), et des enseignants et des chefs d’établissements ont également assisté à cette conférence. Chaque année, l’université de Mahajanga est le théâtre d’une grave violence, à cause de l’ignorance des textes et de la loi. Des bagarres et violences virent au pire jusqu’à l’incendie des cités universitaires. Des étudiants sont également blessés.