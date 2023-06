CIRCULATION – Cinquante véhicules contrôlés par jour

C’est un réel besoin pour protéger les utilisateurs de bus dans les grandes villes. À Antananarivo, le contrôle se fait auprès du Service Municipal d’Entretien des Véhicules àAmpasampito (ex OMAVET). Les transports en commun, c’est-à-dire les bus roulant dans l’enceinte de la ville d’Antananarivo, doivent renouveler ce con­trôle tous les 4 mois. « Près de 85% des véhicules suivent les normes après vérification afin de garantir un transport sûr et fiable pour les utilisateurs. Le reste évalue et entretient les pannes ou les défauts sur place avant d’être libéré », explique Ainaniriana Albert Estel, commissaire divisionnaire de la Police d’Antana­na­rivo et directeur des Trans­ports et de la mobilité urbaine auprès de la CUA. Cela sauve d’ innombrables vies pour la capitale. Si pour Antananarivo, on compte jusqu’à cinq mille bus appelés aussi taxi-be travaillant en amont pour assurer la mobilité des Tananariviens, près de cinquante véhicules font ce contrôle par jour. Parmi les normes à vérifier figurent la visibilité des véhicules, y compris la couleur, les chaises, les vitres… et leur système de freinage. Les accidents mortels sont souvent provoqués par des problèmes au niveau des freins, ce qui explique la raison de la mise en place de cette entité partout à Mada­gascar. Pour Antananarivo, le non-respect de ces normes peut entraîner jusqu’aux amendes ainsi qu’à la mise en fourrière. La Commune Urbaine d’Antananarivo peut arriver même au licenciement après avertissement. Tout cela est écrit noir sur blanc dans le Code Municipal d’Hygiène de la Commune. Suite à une recrudescence des accidents de la circulation impliquant les véhicules de transport en commun, les sensibilisations à la participation à l’inspection de la visite de conformité sont désormais renforcées.

Visite technique

Effectuer une visite technique est aussi indispensable que la visite de confor­mité. La première consiste à contrôler la mécanique de la voiture en question, y compris l’état de la carrosserie, les clignotants et les feux, les rétroviseurs, les pneumatiques, les goujons ainsi que le système de freinage. Avant la visite de conformité, chaque voiture de transport en commun passe la visite technique.