ANTSIRANANA – La ville s’apprête à faire la fête, malgré la conjoncture

Malgré la cherté de la vie et la conjoncture socioéconomique et politique actuelle, la ville d’Antsiranana s’apprête à célébrer le 63e anniversaire de la fête d’indépendance de Madagascar.

Les populations ne manqueront, pour rien au monde, de célébrer le 26 juin, même avec parcimonie. Une atmosphère festive se fait déjà sentir. Certes, l’ambiance d’avant-fête n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans la ville, mais la réalité laisse penser que la population a l’envie et le courage de faire la fête. Le pouvoir d’achat des habitants est à l’heure actuelle très limité pour satisfaire leurs besoins, mais une fierté légitime les pousse à célébrer la fête nationale, avec juste les moyens du bord. La majorité des salariés, publics ou privés, n’ont pas encore eu leurs bons de caisse ou leurs bulletins de paie pour le mois de juin. Lécher les vitrines leur suffit pour l’instant. Une grande partie de la population est aussi obligée à procéder à l’achat à crédit chez certains fournisseurs afin d’apaiser les esprits. En tout cas, les Antsiranais sont connus pour leur engouement à mettre tous les atouts de leur côté, pour, le moment venu, « fêter convenablement ». Comme la plupart des malagasy, ils vont essayer d’oublier leurs problèmes quotidiens pendant quelques jours. De leur côté, les communautés musulmanes participent activement à la préparation car après la fête nationale, ils célébreront aussi le grand Eid Mubarak . Les festivités ont débuté par l’organisation des compétitions sportives. Cette fois, le football et le basketball ont rassemblé les fonctionnaires issus de différentes directions régionales lors des tournois respectifs tenus au « Kianja manarapenitra » et au gymnase couvert. Pour participer à ces tournois, les participants sont en possession d’immatriculations administratives ou « IM ».

Activités civiles

Ainsi, les accessoires de fête affluent sur le marché. Lampions, peints aux couleurs nationales, vuvuzela, des jouets inondent les marchés et trottoirs .Au nouveau marché déplacé de Rochtock, une minorité de ménages ont déjà acheté quelques volailles pour éviter la flambée des prix des derniers jours. Plusieurs commerçants interrogés se plaignent de ne pas faire de bonnes affaires. De leur côté, les photographes ne cachent pas leur souci de ne pas faire les leurs car une aire de jeux, composée d’un parc d’auto-tamponneuse et du train électrique sont déjà installés sur la place Foch, leur place habituelle pendant les fêtes. Quoi qu’il en soit, une certaine ambiance est observée dans le centre-ville d’Antsiranana et dans ses principaux marchés. Cette fois, malgré l’absence d’un concours de propreté habituel, les habitants de chaque fokontany ont commencé à nettoyer la devanture de leurs maisons. Côté animation, la programmation officielle de la fête a été dévoilée, hier après-midi lors d’une dernière réunion du comité de fête dirigée par le préfet d’Antsiranana Lucien Mananjara, pendant laquelle un accent a été mis sur les différentes activités civiles qui meubleront cette célébration.

Outre, des activités standards liées à la fête, il y a aura comme innovation une ballade d’un camion déambulant sonorisé qui circule dans les artères des fokontany de la ville avec des artistes locaux. Hier dans la soirée, le lancement officiel du podium nocturne et la célébration de la fête de la musique qui se sont déroulés sur la place de l’indépendance ou Place Ritz. La cérémonie a vu la présence des autorités locales conduites par le président du comité le préfet Lucien Mananjara et le gouverneur Taciano Rakotomanga ainsi que le vice-président de l’Assemblée nationale Jocelyne Maxime qui a apporté un trait particulier pour fêter la fête convenablement. « L’humeur est à la fête et la réjouissance afin d’offrir une belle fête de l’indépendance au peuple Antsiranais. Et l’heure est aussi à la solidarité permettant à l’ensemble de la population de partager notre fête nationale et de la célébrer dans le calme » a annoncé le gouverneur. La ville est donc fière d’accueillir les groupes Basta Lion, Dr Love et Paps de Sambava pour une grande célébration de la fête nationale, mettant également en avant d’autres artistes locaux en première partie. Citons entre autres les éléments de l’école de musique JMAX et Dj Mourchid . Une programmation complète mettant en valeur les artistes locaux est proposée chaque soirée. Enfin, Les festivités se poursuivront jusqu’au 26 juin pendant lesquelles la célébration s’organise autour de deux éléments principaux, la remise de distinctions honorifiques et le défilé des militaires, des élèves, des associations. Notons que cette année le nombre des récipiendaires ne dépasserait pas de dix, faute de l’inexistence de publication au journal officiel depuis cinq ans.