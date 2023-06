AMBANJA – Les gendarmes saisissent 4 tonnes de cannabis

Une opération grandiose a été réalisée par les gendarmes dans une aire protégée, dans le district d’Ambanja. Ils ont mis la main sur quatre tonnes de chanvres indiens.

Ambanja est l’un des districts sources intarissables de chanvres indiens. Cette année encore, plus précisément, du 11 au 20 juin, quatre mille vingt-trois kilos de plant de cannabis et trente kilos de graine ont été saisis dans une aire protégée, selon la gendarmerie nationale.D’après la même source, des renseignements sont parvenus à la compagnie d’Ambanja depuis le début de ce mois. Au fait, une vaste plantation et un trafic de stupéfiants étaient localisés dans l’espace naturel protégé de Tsaratanàna, situé dans les communes rurales d’Ambohitrandriana et Marotolana. Comme chaque année, il faut plus d’une semaine pour parcourir et raser l’étendue de cannabis. Un lieutenant a rejoint l’endroit avec une équipe de patrouille. Une fois sur place, ils ont découvert une superficie de trente hectares où sont cultivées les herbes.

Capturé

Les gendarmes ont déployé des efforts et travaillé dur pour raser la brousse. Ils ont ratissé une moisson de cannabis. Parmi les quatre tonnes qu’ils ont pu empiler, une tonne et deux cent cinquante kilos, ainsi que les graines ont été incinérées sur place. L’autre partie, deux tonnes et sept cent quatre-vingt-deux kilos ont été transportés dans les locaux de la gendarmerie où ils vont être détruits bientôt, selon son rapport des faits. Lors de leur mission, les bérets noirs ont capturé trois suspects, âgés de 19, 30 et 33 ans. Les deux premiers vivent à Boriziny. Ils sont soupçonnés de détention, consommation et vente de stupéfiant. L’autre, un cultivateur de la localité y est pour avoir défriché la zone et l’avoir aménagée pour la culture de chanvre indien. Ils ont été emmenés pour être interrogés et traduits au parquet. La brigade de Marovato s’occupe de leur enquête. Cette fois, l’opération s’est déroulée sans incident. Lors de précédentes expéditions, il était déjà arrivé que des gendarmes aient été attaqués par les trafiquants. Les barons de la drogue douce dans la Diana resteraient tranquilles, bien à l’abri de la poursuite. Il n’y a que les petits semeurs qui se font cueillir. Des saisies de plusieurs tonnes chaque année ne méritent-elles pas une investigation ?