Journée internationale du Yoga – Une séance spéciale à l’université d’Ankatso

Lors de son assemblée générale du 21 juin 2014, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté une résolution déclarant cette date comme Journée internationale du Yoga. Depuis, cette journée est célébrée annuellement dont la huitième s’est donc tenue hier de par le monde.

À Madagascar, cette célébration a été marquée hier par une séance spéciale de yoga à l’intention des étudiants de l’université d’Ankatso, des membres du gouvernement, des diplomates en mission dans le pays ainsi que des anciens étudiants de l’ITEC et de l’ICCR à Madagascar. L’événement a été organisé par l’ambassade de l’Inde et s’est déroulé à l’université d’Ankatso.

Pour cette célébration, le thème de cette année est « Le yoga pour l’humanité » afin de sensibiliser le public aux bienfaits du yoga sur la santé. S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur de l’Inde, Abahay Kumar a déclaré : « Depuis deux ans, le monde est aux prises avec la pandémie de Covid-19 qui a augmenté le stress et l’anxiété parmi les gens. Bien que le monde sorte lentement de la crise, l’impact de la pandémie sur la santé physique et mentale des gens suscite une inquiétude généralisée. Le yoga, une tradition indienne vieille de 5 000 ans, peut jouer un rôle essentiel pour remettre nos vies sur les rails. Il combine des activités physiques, mentales et spirituelles pour atteindre l’harmonie du corps et de l’esprit. En tant que pratiquant régulier du yoga, je peux attester que la pratique du yoga a apporté tranquillité et joie dans ma vie ».

Cette intervention de l’ambassadeur a été donc suivie par une séance de yoga d’une heure dirigée par le Dr Yogendra Singh, professeur de culture indienne, assisté de deux professeurs de yoga.

Rappelons que l’ambassade de l’Inde a récemment annoncé prendre des mesures pour rendre le yoga accessible à la population malgache. C’est ainsi qu’elle a lancé, pour la première fois à Madagascar, des cours de yoga gratuits dans ses locaux, dispensés par le professeur de yoga de l’ambassade, du lundi au vendredi de 16h à 17h.

Mais, outre ces cours de yoga, Abhay Kumar a aussi annoncé, lors d’un point de presse qu’il a donné à l’ambassade, le lancement prochain de cours également gratuits d’Hindi. Par ailleurs, pour marquer les 62 ans de relations diplomatiques entre l’Inde et Madagascar, il a encore annoncé l’organisation d’une soirée culturelle indienne qui aura lieu au Ciné Plaza Ampefiloha le 24 juin prochain. Cette soirée sera marquée par des prestations d’artistes musicaux indiens qui se produiront pour la première fois à Madagascar.