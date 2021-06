Sitraka rakotomalala – « Un régal avec des pointes à 220 km/h »

Sitraka parle des péripéties de sa toute première victoire, aux côtés de son père Rado, à l’issue du Rallye Asacm Eau Vive. Il évoque également ses ambitions pour la suite de la saison.

Première victoire au général. Comment avez vous accueilli ce résultat, surtout avec votre père à côté qui a reçu un joli cadeau ?

Ce fut plein d’émotions. On a attendu cette victoire depuis tellement longtemps et on l’a enfin obtenue. Et particulièrement parce que c’était la fête des pères et j’y tenais à cette première place comme cadeau. Mais on sait qu’on ne peut pas se reposer sur ce succès uniquement, car la route est encore très longue pour le championnat.

La victoire a été acquise après une superbe bataille avec Fred. On imagine que vous vous êtes régalé ?

Oui, il m’a poussé à accélérer. J’ai acquis de l’expérience au fil du rallye. C’était un vrai régal avec des vitesses de pointe dépassant les 220 km/h.

Après plusieurs rallyes avec la Subaru, peut-on dire que vous avez trouvé la for­mule gagnante avec elle ?

Il n’y a pas vraiment de secret. Pour avoir une chance de se battre en tête, il faut que la voiture n’ait aucun problème mécanique. Et c’était notre premier rallye sans aucun pépin.

On imagine que vous avez le titre en tête après un début de saison parfait ? Ou bien préfèrez-vous pren­dre les courses une par une ?

Comme on mène le championnat, c’est clair qu’on va essayer de ramasser le plus de points possibles à chaque manche, pour avoir le titre à la fin. Mais chaque victoire serait la bienvenue. Si on peut la décrocher, on le fera.

Le prochain rendez-vous sera à Moramanga en juillet. Vos ambitions pour ce rallye ?

Mes ambitions, préparer la voiture pour être au top encore et essayer de ramener le maximum de points. On sait à quoi s’atten­dre avec les adversaires du plateau actuel.