Cent vingt bennes à ordures pour Antananarivo

Les ordures ne devraient plus s’entasser et s’éparpiller autour des bacs. Le programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) a doté la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) de cent vingt bennes à ordures. Ces bennes vont assurer l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement de la ville et permettront de lutter contre le risque de propagation des maladies comme l’épidémie de coronavirus.