Une réforme éducative sous de multiples aspects

Les carences décelées, à chaque niveau de l’Enseignement (éducation de base, secondaire, supérieur) exigeant des solutions spécifiques, une stratégie est adoptée. Elle se structure en six axes et comporte l’amélioration de la qualité de l’Enseignement à tous les niveaux, l’amélioration de la gestion du système éducatif, le contrôle des coûts et financements, la réorganisation de la formation professionnelle et technique, la mise en place d’une formation post-secondaire efficace, la maîtrise de la gestion de flux.

Dans l’Enseignement secondaire et l’éducation de base, la pièce maîtresse de la politique d’amélioration de la qualité de l’Enseignement est la création de l’Unité d’étude et de recherche pédagogiques (UERP) chargée de concevoir les projets d’amélioration des programmes, de recyclage des enseignants, de production de matériels didactiques. Elle mènera aussi toutes sortes de recherches sur la pédagogie.

En outre, l’ensemble des matières enseignées devra intégrer la sensibilisation des enfants aux activités productives, notamment concernant la nutrition, la population (hygiène, planning familial), la protection et la conservation de la nature et de l’environnement. Il est également proposé de réintroduire l’instruction civique et l’éducation artistique dans le primaire. De même, pour chaque niveau d’enseignement, « on pourra concevoir un agenda qui étalera un modèle de gestion du temps libre, incorporant des activités culturelles et de loisir, les clubs scientifiques (étude de langue et de loisir, les clubs scientifiques (étude de langues et civilisations, théâtre, astronomie…) susceptibles d’attacher l’enfant au milieu scolaire ».

Il est, par ailleurs, évident que l’amélioration de la qualité de l’enseignement passe par la consolidation des acquis au niveau des enseignants, le renforcement des structures d’encadrement et la réhabilitation de la « fonction enseignante ». Ainsi, le rendement des écoles normales est à… normaliser, car elles seront désormais le passage obligatoire de tous ceux qui se destinent à l’Enseignement. « Les nouveaux bacheliers effectuant leur service national hors Forces armées, seront dorénavant écartés des activités pédagogiques » (Gatien Horace, lire précédentes Notes).

Pour les enseignants, il faudra aussi organiser des séminaires, stages de recyclage et de mise à niveau, tandis que l’encadrement (inspecteurs, conseillers pédagogiques) sera renforcé. Leur motivation sera également accrue, « non seulement par l’octroi ponctuel de ce qui leur revient de droit, mais aussi par l’allocation d’indemnités, primes et autres récompenses incitatives ».

Quant à l’amélioration de la gestion du système, elle débutera par le dénombrement précis des élèves assidus, des enseignants en cours d’emploi, des établissements fonctionnels, etc. Ceci permettra notamment de dépister des fonctionnaires oisifs et une utilisation plus rationnelle des ressources. Cela s’accompagnera de la gestion des flux qui, à terme, doit permettre au minimum « l’intégration et le maintien à l’école » de tous les enfants âgés de 6 à 12 ans au minimum. Ce qui nécessite une augmentation annuelle des effectifs d’au moins 4%, de 2% dans le premier cycle du secondaire et de 1% dans le second cycle. Et l’Enseignement technique sera renforcé et diversifié afin « d’accueillir les déflatés du système à tous les niveaux pour les forger suivant les besoins du marché du travail ».

E t pour les deux niveaux, « sans aller jusqu’à dénoncer l’incohérence et l’inefficacité de la politique de malgachisation, les diverses assises sur le redressement du système éducatif ont recommandé l’institution progressive du français comme langue de communication dans le primaire et le secondaire, sans pour autant négliger l’approfondissement du malgache ». Ainsi, quand ils accèderont à l’Université, les enfants seront moins handicapés puisque le français y demeure la principale langue d’enseignement.

Dans l’Enseignement supérieur justement, il est apparu que « les programmes de formation souffrent d’une adaptation insuffisante des connaissances aux réalités malgaches ». Outre la refonte des programmes, la revalorisation de l’Enseignement supérieur donne lieu, en 1989, à des propositions similaires aux niveaux précédents : enrichissement de la formation des enseignants par des rencontres nationales et internationales, stimulation de la recherche, dotation de nouveaux ouvrages aux bibliothèques universitaires, augmentation de l’effectif des enseignants et amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Mais ne jamais oublier que la réussite de cette réforme nécessite de fixer pour chaque diplôme un délai rigoureux d’obtention et, de ce fait, « d’éliminer les triplants, de refuser l’autorisation de redoubler aux étudiants justifiant d’une trop faible moyenne aux examens. Et de retirer l’avantage de la bourse aux allocataires qui se situent en-deçà d’une certaine moyenne » !