Tests de dépistage – Des « cas suspects » rentrent bredouille

Des personnes qui se sont présentées au centre de triage du Covid-19 du Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB) pour faire le test de dépistage du Covid-19, seraient rentrées bredouille, la semaine passée. « Les responsables nous ont dit que les tests ne sont pas disponibles», témoignent certaines d’entre elles. «Les tests seraient réservés aux cas suspects qui présentent les symptômes de la maladie », rapportent d’autres.

Elles se considèrent comme des « cas suspects ». Certaines présenteraient des symptômes similaires à ceux du Covid19, elles auraient été en contact avec des cas confirmés. D’autres s’inquiètent de l’existence de cas confirmés dans leur entourage et veulent faire le test pour avoir l’esprit tranquille. « Ce ne sont pas seulement les kits de prélèvements à Befelatànana qui sont limités, mais ceux dans tout Madagascar. De toute façon, même dans les pays développés, les capacités de dépistage du coronavirus sont insuffisantes », explique un responsable de cet hôpital. Les tests seraient, actuellement, réservés aux cas suspects. « Des critères ont été établis pour déterminer si l’individu se rapproche du cas de Covid-19 ou non. Généralement, ce sont les individus ayant les symptômes de la maladie qui passent le test », explique un responsable au sein de cet hôpital. Pour des professionnels de santé, les tests de dépistage massifs sont nécessaires. « Il est plus facile de limiter la propagation du virus, lorsque les porteurs du virus sont tous identifiés et lorsqu’ils sont pris en charge comme il faut», explique un médecin.