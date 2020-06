Ouvrage – La Bible malgache a 185 ans

Elle a traversé des époques, elle a enduré des épreuves, elle survit jusqu’à ce jour. La Bible continue d’opérer dans la vie de millions d’habitants.

Le pouvoir de la Parole. 21 juin consacré au « dimanche de la Bible », 185e anniversaire de la Bible malgache et 55e anniversaire de la Société biblique malgache (SBM) ou « Fikambanana mampiely baiboly malagasy » (FMBM). Jusqu’ici, Madagascar ne dispose pas encore des moyens nécessaires pour l’impression. Les exemplaires entre nos mains proviennent de la collaboration avec la Société biblique coréenne. « Nous n’avons pas de papier mince spécial destiné à l’impression. En tant que membre de la Société biblique mondiale, Madagascar bénéficie d’une offre pour la production de bibles. Ce livre sacré retrace l’histoire et l’évolution des écrits et de la langue malgaches », explique un membre de FMBM.

Tous les ans, « Alahadin’ny Baiboly », se définit comme opportunité pour chaque chrétien de soutenir l’action de répandre la Sainte Bible, de se souvenir que détenir une Bible traduite dans la langue maternelle est un héritage précieux et qu’il importe de passer le flambeau de générations en générations.

Une bible coûte à partir de 15 000 ariary et la société entend maintenir ce prix pour que chaque Malgache ait un exemplaire entre ses mains. A l’heure actuelle, des spécialistes et des associations travaillent sur plusieurs traductions dont « dikan-teny iombonana » et bibles en dialectes.

Habitudes

La lecture de la Bible dépend de tout un chacun. Les uns ne peuvent pas s’en passer. « J’ai un rendez-vous précis tous les matins avec un culte personnel. Une vie de prière intense ne se sépare jamais de la lecture de la Sainte Parole car elle me procure les ressources et les énergies vitales que je vais utiliser pour la journée », raconte Fetraniaina Rasendrasoa, chrétienne pratiquante et fervente. Pour d’autres, c’est une question d’habitude. « Je relève juste des quelques versets que je médite tous les jours et je m’appuie par d’autres lectures tirées de la Bonne semence et de la Pensée du jour », confie Jao Maharavo, étudiant.

Tous les ans, FMBM parvient à écouler cinquante mille unités et des associations chrétiennes assurent également la vente de bibles face à la demande croissante.

L’Evangélisation à travers la distribution de bibles se poursuit pour la société qui a des antennes à Antana­narivo, Sambava, Antsirabe et Fianarantsoa. Cette faible représentation handicape la mission de distribution sans oublier le fort taux d’illettrisme. L’implantation d’une autre antenne à Toliara est en vue. Des comités régionaux émissaires de la société dans leurs localités respectives garantissent aussi le dispatching de la Bonne Parole.