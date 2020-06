Décès lié au coronavirus – Une victime transportée à Sambava

Un mort de plus. Une femme admise au Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB) d’Antananarivo, le 12 juin, a succombé au coronavirus le 17 juin. Elle a été déclarée positive au Covid-19, plusieurs jours après sa mort. Sa famille a eu le temps de transporter son corps jusqu’à son village natal à Sambava, pour les rites funéraires, avant la sortie du résultat du test de dépistage. « Ils sont déjà arrivés à Farahalana, le 20 juin, lorsque la direction de Veille sanitaire et de surveillance épidémiologique et riposte (DVSSER) nous appelle pour informer que la défunte a été positive au Covid-19», communique le Centre régional de commandement opérationnel (CRCO) à Sava, hier.

La victime, âgée de 64 ans, aurait été hospitalisée suite à des maladies cardiaques et d’hypertension artérielle, selon la déclaration du CRCO. « On lui a fait un prélèvement, car elle a présenté les symptômes de la maladie de Covid-19, au cours de son hospitalisation », indique Louis Sabbatin Rabenandriamanitra, préfet de Sambava.

Dans la région Atsinanana, le transport funéraire en dehors de la région est interdit, depuis la fin du mois de mai. Pour cause, un homme décédé au CHU Analakinina Toamasina allait être inhumé dans son caveau familial à Faratsiho. Le corps a dû être inhumé dans une fosse commune à Anjanahary, car la victime était testée positive au Covid-19. Ce virus ne circulerait pas sur un cadavre. Ce sont ses proches, ayant été en contact avec lui pendant son traitement, qui risquent de transporter le virus dans d’autres localités.

C’est le cas à Sambava. « Le virus de Covid-19 débarque dans la région Sava », affirme le Dr Mamy Ratefinanahary, responsable auprès de la direction régionale de la Santé publique de Sava. Les autorités se sont mobilisées pour éviter la propagation du virus. « Le chauffeur et l’aide-chauffeur du véhicule qui a transporté le corps, les quatre membres de sa famille en provenance d’Antananarivo, sont confinées. On a fait des prélèvements sur eux. Le véhicule a été désinfecté. Le corps sera inhumé, ce jour même (ndlr : hier) », rapporte le Dr Adélaïde Volamiarana, médecin inspecteur à Sambava. Jusqu’à hier, aucun malade n’a été détecté dans cette région. Le Dr Mamy Ratefinanahary appelle au respect des gestes barrières : « évitez le rassemblement, portez des masques, lavez vos mains régulièrement avec du savon, respectez la distance de un mètre». Avec ce décès, Madagascar recense quinze décès liés au Covid-19, dans les milieux hospitaliers. Le Centre de commandement opérationnel (CCO) a déclaré, hier, la mort d’un patient hospitalisé à Analakininina Toamasina, le 20 juin.