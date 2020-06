Covid-19 – Plus de cent cinquante cas en deux jour

Le coronavirus a atteint des records pendant le week-end. La pandémie a effectué un grand bond.

Le pire reste à venir. Alors que la population semble s’accommoder de l’épidémie de coronavirus, que les mesures barrières sont de plus en plus délaissées, que tout le monde fait comme si de rien n’était, que les forces de l’ordre ont quasiment disparu, les chiffres font froid dans le dos.

Après le pic de la semaine passée avec soixante cas dépistés en une journée, le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19 a révélé samedi et dimanche cent cinquante quatre nouveaux cas de coronavirus. Ce qui constitue un record absolu depuis le début de l’épidémie. Les statistiques publiées hier constituent même un record pour une seule journée de test. Pire, quatre-vingt-treize est un record en valeur absolue puisque c’est le plus grand chiffre enregistré.

Le danger est donc loin d’être écarté à en juger le nombre des contaminés. La pandémie est plus que jamais à redouter en particulier à Antananarivo où l’épidémie semble faire un grand bond avec soixante et onze cas sur les quatre-vingt-treize répertoriés. Avec vingt-et-un nouveaux cas, Toamasina reste une zone rouge alors que le coronavirus reste bel et bien présent à Fianarantsoa.

Neuf cas graves restent en traitement dans les hôpitaux à Antananarivo et à Toamasina.

Par ailleurs, une quatorzième victime a été annoncée. Il s’agit d’une dame de 54 ans qui a succombé à l’hôpital d’Analakininina Toamasina. Elle a souffert de diabète et de tension artérielle selon le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana.

Mais la courbe des guérisons est également sur une pente ascendante. Un record a également été enregistré samedi avec cent-vingt guéris et trente-sept hier. Ce qui fait un total de six-cent cinquante personnes guéries du coronavirus depuis le 5 avril. Le Covid-Organics y est certainement pour quelque chose.

Le total des tests effectués, dix-huit mille cent dix-neuf, reste relativement peu par rapport au nombre de la population et aux autres pays de la région. Jusqu’ici un peu plus de mille cinq cent cas ont été dépistés.

On peut donc difficilement mesurer l’ampleur de l’épidémie avec cette proportion. Néanmoins, les dernières statistiques prouvent que le coronavirus couve et que le déconfinement total que tout le monde s’accorde ne signifie pas qu’on est sorti de l’auberge.

Antananarivo et Toamasina restent les deux principaux foyers du coronavirus mais d’autres régions et villes sont touchées comme Haute-Matsiatra, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Analanjirofo et Bongolava.