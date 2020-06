Circulation – Les embouteillages reprennent

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». La citation de La Fontaine ne tient plus. Car pour arriver à temps quelle que soit la destination, il importe d’avancer l’heure de départ. Dans la capitale en déconfinement progressif, les usagers de la route observent une circulation congestionnée depuis lundi.

Depuis l’annonce que les taxi-be peuvent désormais travailler jusqu’à 19 heures, il y a des embouteillages monstres dans des agglomérations d’Antananarivo. Là où il y a des intersections, des ronds-points et des agents de circulation, les véhicules restent coincés dans les files. « Les bouchons entre Mahazo et Ampasapito s’expliquent par les tours alternés aux croisements d’Ambatomaro, d’Ankerana, de Nanisana et de Météo. Il faut patienter près d’une heure pour sortir de cet axe », se plaint un conducteur de la ligne 144 reliant Ambohimahitsy à Analakely.

Le même scénario se produit du côté de Manjakaray, Ambodivona, Avaradoha, Besarety, Andravoahangy Ambony, Ankorondrano, Ivandry, Analamahitsy. « Le phénomène est inexplicable dans la mesure où nous savons tous que les écoles n’ont pas rouvert leurs portes. En période scolaire, les embouteillages en heure de pointe sont monnaie courante. Mais en ces temps, ce qui arrive nous dépasse », s’étonne Velosoa Razafindrabe, employée de bureau à Alarobia.

Dans certains quartiers, c’est l’état des chaussées qui cause les bouchons. Ambodin’Isotry, 67 hectares, Antohomadinika et Ankazomanga ne font pas exception. Un trajet qui devrait durer un quart d’heure se boucle en trois quarts d’heure. Et encore…