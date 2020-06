Betroka – Les gendarmes arrêtent quatre tueurs

Quatre assassins d’un père de famille se sont fait cueillir par les gendarmes de Betroka, vendredi. Leurs véhicules, un camion et un 4×4, ont été saisis avec leurs armes.

Arrestation fructueuse. Une équipe de quatre meurtriers a eu affaire aux gendarmes de la brigade de Betroka, en fin de semaine dernière. Elle venait de déposer en chemin, à quarante-cinq kilomètres de la ville, le corps d’un père de famille, leur victime, quand ils ont été pris en chasse.

Ce vendredi-là, vers 16 heures, une personne digne de foi a donné l’alerte à la gendarmerie. Selon elle, les personnes à bord d’un poids lourd blanc ont balancé un sac suspect sur la RN13 Isoanala Betroka, précisément à Bemelo, dans la commune rurale d’Ianabinda. Le fokonolona l’avait ouvert et y a trouvé une dépouille mortelle, comme il l’ a rapporté.

Neutralisés

Sitôt mis aux faits, un escadron a rejoint l’axe pour dresser un barrage. Le camion a été repéré à trois kilomètres de l’entrée du chef-lieu de la commune, abandonné et vidé de ses occupants. La cabine a été maculée de sang, selon les constatations de l’équipe présente sur place. Du coup, une recherche a été menée tambour battant pour parvenir aux malfaiteurs. De son côté, le ministère public a ordonné la mise en fourrière du véhicule de marque Renault.

Renseignement

Au fil de leurs investigations, les limiers ont de nouveau reçu un renseignement, suivant lequel une voiture tout-terrain accompagnait le camion. Dans la foulée, une véritable chasse à l’homme a commencé. Le 4×4 a vite été retrouvé à Ianabinda vers 21 heures avec quatre individus en sang, équipés d’un poignard aussi taché et un pistolet. Ils se sont montrés violents et ont opposé une résistance en pointant leurs armes sur les gendarmes. Pourtant, ils ont déjà été encerclés et il leur était impossible de s’en sortir.

Le 4×4 a été saisi pour les besoins de l’enquête. Un renseignement de bonne main révèle que d’autres arrestations sont en cours, à Taolagnaro, concernant cette affaire.

Jusqu’ici, ni le mobile du crime ni aucun autre détail sur l’identité du défunt n’ont été ébruités. L’enquête bat en ce moment son plein.

La gendarmerie a remercié les lanceurs d’alerte menant à la capture de quatre présumés criminels. Elle n’a pas non plus oublié de féliciter ses hommes pour ce coup de filet.