Besalampy – Une élève tuée et enterrée par son compagnon

Un horrible fait-divers. Âgée de 16 ans, une élève du collège d’enseignement général (CEG), a froidement été violée, tabassée, démembrée et brûlée par son propre compagnon, à Antsamaliha Soanenga, dans le district de Besalampy. La police s’est rendue sur place pour les constatations, la semaine passée. Elle s’est mise à la recherche du tueur qui s’est enfui vers une forêt.

La jeune fille était mariée. C’est la culture et la tradition de la société locale formée par différentes ethnies, selon nos sources. Elle avait également un autre compagnon qui était venu la chercher et l’amener sous les yeux de sa mère, le mardi 9 juin. Depuis, elle n’avait plus donné signe de vie. Elle a été retrouvée morte une semaine plus tard. Son assassin l’avait enterrée.

Face à ce crime monstrueux, la situation a commencé à être tendue entre les tribus. « Une vindicte populaire avait été à craindre, mais la police était là pour la maîtriser », explique un notable du village.

D’après les témoignages glanés, la mère de la défunte a affirmé que c’était le fuyard qui avait tué sa fille. Une enquête est en cours.