Réhabilitation de rues – Des travaux en cours dans la capitale

Plusieurs projets d’aménagement de rues sont prévus dans la capitale pendant dix mois. De grands travaux sont actuellement envisagés à Alarobia.

La rue à partir du rond point d’Alarobia près de La City jusqu’au rond point de Tsarasaotra sera élargi en quatre voies. Les travaux de démolition des clôtures en béton et d’une maison ont débuté depuis jeudi. Ce projet ne fait que débuter et s’étendra pendant dix mois, selon le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’habitat et des travaux publics. « Ce projet fait partie du projet de rue de Tanà qui a débuté depuis le 2 juin. Toutes les rues ayant des trous seront réhabilitées. Plusieurs axes seront touchés dont Alarobia, Ivandry, Analamahitsy, Ambatobe, Ankorondrano, Ankazo­manga, 67ha, Betongolo, Ankadim­bahoaka, Andron­dra, Mahazo­arivo. La rue d’Ambo­divona sera réparée également », affirme Harifidy Haja Rahain­goson, directeur de la communication au niveau du ministère de l’Aména­gement du territoire, de l’habitat et des travaux publics. C’est la Société sino-mala­gasy des Travaux Publics qui exécutent les travaux.

Selon le chef de chantier, le délai d’exécution dure trois mois. Les ouvriers sont en train d’effectuer le terrassement et l’assainissement, depuis hier. Les propriétaires des clôtures se trouvant sur cet axe ont été déjà avisés, des mois à l’avance.

« Le chemin de fer appartient à l’État donc il est évident qu’il s’agit de propriété publique », affirme le chef de chantier.

Des projets en parallèle

Ce projet n’a rien à avoir avec la route du Pape qui devrait être achevée peu avant l’arrivée du Pape François, le 6 septembre. Les voies qui seront aménagées pour la construction de la route du Pape, ne sont pas encore déterminées. Des travaux de remblayage vont à grande vitesse depuis des mois. Toutes les sorties de route nationale comme RN1, RN2, RN3, RN4 et RN7. Le renforcement des chaussées est presque fini. La réhabilitation des rues allant du carrefour de Nanisana jusqu’à la station Total Mahazo, est prévue s’achever le 28 juin.

Les travaux continuent pour l’axe Anosy, Anosibe, Anosizato jusqu’à Ampasika. La rue d’Ambohimanarina jusqu’à Ambodimita ne sera achevée qu’en fin juillet. Onze kilomètres de rues à réhabiliter au total, dans le projet de réhabilitation des sorties de routes nationales. Certaines rues comme Besarety sont incluses dans le programme intégré d’assainissement d’Antananarivo (PIAA).