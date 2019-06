Événement – Maggie Blanchard à l’affiche de la Fête Nationale

Étoffant une affiche déjà bien garnie, Maggie Blanchard, une chanteuse gospel très appréciée au pays, nous revient ce week-end le temps d’un concert évangélique.

Un grand événement pour tous les férus de gospel et cantiques religieuses dans la capitale. Un concert s’annonce somptueux et resplendissant de grâce et égaye le palais des Sports et de la Culture Mahamasina, demain après-midi. Délectant comme chaque année la population d’une programmation riche en festivités diverses, les autorités tient une fois encore à émerveiller tout un chacun. Au-delà des habituels concerts et podiums qui laissent la part belle aux artistes d’horizons divers, généralement ceux qui excellent dans le genre variété et tropicale, les inconditionnels du gospel seront particulièrement gâtés pour cette fois.

Ainsi, après son dernier passage qui a marqué, mais surtout ému ses fans il y a de cela six ans, la chanteuse de gospel de renom d’origine haïtienne, Maggie Blanchard sera à nouveau parmi nous. Une belle surprise de dernière minute pour tous les férus de gospel, puisqu’elle sera l’invité d’honneur du grand concert qui se tiendra demain, au palais des Sports et de la Culture Mahamasina, à partir de 15 heures. Une fois de plus, ce sont des retrouvailles chaleureuses et fabuleuses, teintées d’une grande spiritualité qui sublimeront les lieux avec Maggie Blanchard et ses chansons comme « Libéré » et « Il agira».

Entre bienveillance et fraternité

La célébration du retour de l’indépendance débute sur les chapeaux de roues avec ce concert évangélique inédit, qui outre Maggie Blanchard, verra aussi la participation du Tana Gospel Choir (TGC) et des Singers of Jesus. « On vous promet un moment de grâce exclusive ainsi qu’une communion musicale étonnante pour cette occasion », confie Fidy Rabearisoa, coordinateur de l’événement et membre émérite du TGC.

Laissant la part belle à la fraternité, ce concert accueillera aussi sur sa grande scène, divers artistes, groupes et chorales talentueux de la capitale. Les festivités s’enchaineront de plus belle tout au long du concert. Pour sa part Maggie Blanchard, qui est déjà dans nos murs, a aussi hâte de retrouver le public malgache. Ce dernier qu’elle apprécie particulièrement pour sa convivialité et l’engouement dont il fait preuve vis-à-vis du gospel en soi. Promesse d’un événement chaleureux, ce rendez-vous dominical au palais des Sports et de la Culture, est à ne pas rater si vous êtes passionné par le genre.