Conjoncture – Recrudescence de la rougeole à La Réunion

Depuis le début de l’année, la rougeole circule activement dans la zone Océan Indien. A La Réunion, soixante dix-sept cas ont été signalés.

La circulation du virus se fait en particulier dans le Nord et le Sud de l’île. Compte tenu de l’extrême contagiosité de cette maladie, il est à craindre que de nouveaux cas apparaissent dans les semaines à venir.

Le seul moyen de se protéger est de se faire vacciner (la couverture vaccinale à La Réunion est insuffisante pour éviter une circulation virale). Aussi, l’ARS Océan Indien recommande la vaccination pour la population mais aussi, pour les professionnels de santé. Il est important de vérifier son statut vaccinal, même chez les adultes, et si besoin, d’effectuer un rattrapage vaccinal auprès d’un professionnel de santé (toute personne de plus de douze mois et née depuis 1980 devrait bénéficier de deux doses de vaccin selon les recommandations).

Après une période d’accal­mie (entre février et avril), une reprise de la circulation du virus de la rougeole est observée, avec trente quatre cas signalés à l’ARS depuis début avril. Au total, depuis le 1er janvier 2019, soixante dix-sept personnes touchées par la maladie ont été signalées à La Réunion. Les cas sont répartis sur la quasi-totalité du territoire réunionnais, mais le Nord et le Sud restent les plus touchés.

Graves complications

Considérée comme l’une des maladies les plus contagi­euses, de nouveaux cas sont attendus dans les semaines à venir.

Souvent considérée à tort comme bénigne, la rougeole n’est pas seulement une maladie infantile. Elle concerne aussi les adolescents et les jeunes adultes non vaccinés et peut entraîner des hospitalisations et parfois de graves complications (pneumonies, encéphalites…).

La rougeole se transmet très facilement quand on tousse, on éternue, on se mouche, et par la salive. La vaccination est donc le seul moyen de se protéger. En se vaccinant, on se protège et on protège aussi son entourage (notamment les enfants de moins d’un an, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination).

Deux doses de vaccin sont nécessaires pour assurer une protection efficace…

© JIR