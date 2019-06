CAN – Le grand jour pour les Barea

Madagascar dispute son tout premier match en phase finale de la CAN, ce samedi à Alexandrie. La Grande île affrontera la Guinée, pour le compte du groupe B.

Depuis le mois d’octobre 2018 et le but de la qualification inscrit par Njiva à Vontovorona, le peuple malgache n’attend que ça.

Ce samedi, les Barea effectueront leur toute première apparition en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La date du 22 juin est définitivement à marquer d’une pierre blanche, dans l’histoire du football malgache.

Madagascar défiera la Guinée, dans le cadre de la première journée du groupe B, à 22h heure locale, 23h heure malgache. La dernière confrontation entre les deux nations remonte à 2011, à Mahamasina. Elles s’étaient alors séparées sur un résultat de parité, un but partout.

La Grande île fait partie des trois néophytes de la compétition. Une situation qui peut constituer à la fois un avantage et un handicap, d’après le sélectionneur, Nicolas Dupuis : « On dit que Madagascar est le petit poucet. J’espère que cela va déconcentrer nos adversaires. Et donc cela peut être un avantage pour nous. Mais d’un autre côté, on n’a pas la connaissance de la compétition, ce qui peut jouer contre nous. Mais de toute façon, on ne peut que créer la surprise. »

Avant l’entame de cette CAN, les Barea restent sur cinq défaites consécutives, rencontres officielles et amicales confondues. En matches de préparation, ils ont été tenus en échec par les Luxembourgeois, avant de perdre contre les Kenyans et les Mauritaniens.

Bonne cohésion

Face à ces résultats plutôt inquiétants, Dupuis reste confiant toutefois : « Le bilan de la préparation est positif par rapport à la cohésion du groupe. Certes, les résultats n’ont pas été très bons. Mais j’ai déjà expliqué la raison auparavant, avec les nombreuses rotations effectuées. On va gommer nos erreurs prochainement. » Dupuis et ses hommes donnent rendez-vous ce samedi soir, au stade d’Alexandrie pour les quelques supporters qui ont fait le déplacement, sur la chaîne nationale TVM ou Canal Plus pour ceux qui sont restés chez eux.

Pour tous les Malgaches, ce sera un moment historique d’entendre pour la première fois le célèbre « Ry Tanindrazanay Malala » et de voir les Barea à la CAN.