Le Premier ministre s’en tient à la Constitution

En marge de la cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), hier, à Ambohibao, Christian Ntsay, Premier ministre, a, également, été questionné sur les conséquences que pourraient avoir l’entrée en scène de la nouvelle Assemblée nationale sur le gouvernement. En réponse, le locataire de Mahazoarivo affirme s’en tenir à la Constitution. « Nous respectons la Constitution qui à son article 54 prévoit que le Premier ministre est présenté par le parti ou groupe de parti majoritaire à l’Assemblée nationale. Nous verrons ce qu’il en sera après les résultats définitifs des législatives. Lorsque le moment sera venu, nous respecterons l’article 54. Ce qui est clair, pour l’instant, est que nous continuons à travailler », a-t-il répliqué.

Ouverture de la kermesse militaire

Les festivités pour célébrer le 59e anniversaire du retour à l’indépendance voit le retour de la kermesse militaire. Un événement qui se tient sur le terrain de Betongolo. Le coup d’envoi des réjouissances a été donné, officiellement, par le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, et le général Richard Ravalomanana, secrétaire d’État à la gendarmerie nationale, hier. Une visite de Andry Rajoelina, président de la République, y est, aussi, annoncée, aujourd’hui. Outre les diverses attractions, la kermesse militaire accueille, également, une exposition sur l’histoire des forces armées et le matériel qu’elles utilisent comme des chars et des aéronefs.