VOLLEYBALL – CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR 1D – Deux formations de l’ASI se lancent

Les deux premières journées de la phase de groupe du championnat de Madagascar 1D de volleyball ont été plutôt fastes pour les équipes de l’Akany Sambatra Itaosy (ASI).

L’Akany Sambatra Itaosy marque son territoire. ASI qui a brillé ces dernières années dans les catégories des jeunes est en roue libre au championnat de Madagascar en première division. Les deux premières journées de la phase de groupe se sont déroulées ce week-end au gymnase du CRJS et Soavita à Toamasina. Soutenu récemment par Vatel Hôtel Restaurant Business School, le club d’Itaosy qui aligne deux équipes chez les garçons et une chez les filles impressionne plus d’un. Les équipes masculines qui ont été tirées dans un même groupe sont toutes les deux en roue libre en réalisant un parcours sans faute de deux victoires en autant de matches. La première équipe a défait hier NADJ par 3 à 0 après la victoire d’entrée de 3 à 0 contre MVBC Boeny. La deuxième équipe alignant quant à elle Manoa, ancienne pièce maitresse de la CNaPS, a de son côté écarté la même équipe majungaise par 3 à 0 après la victoire sur le fil au bout de suspense de 3 à 2 lors de la première rencontre face à Mama. Le club d’Itaosy est sorti vainqueur après tie-break (25/18 21/25 22/25 25/21 16/14). L’équipe féminine de l’ASI a pour sa part, bien entamé la phase éliminatoire en s’imposant 3 à 1 face à MVBC avant de s’incliner sèchement 0 à 3 devant le club multiple champion national, Stef’auto. Le club champion en titre chez les garçons, GNVB a également battu de justesse et dans la souffrance Pole GNVB par 3 à 2 lors de son premier match. La phase de poule se poursuivra jusqu’à mercredi. Les deux équipes mieux classées de chaque groupe chez filles joueront les quarts de finale jeudi. Les demi-finales des garçons comme pour les filles se joueront le vendredi et les finales samedi.