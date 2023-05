TRANSACTIONS FINANCIÈRES – 639 millions de dollars via le mobile money

Peut-être l’explication des braquages à répétition des cash-point. Selon une étude de la Société financière internationale, SFI, filiale du Groupe de la Banque mondiale, publiée en février, entre 2016 et 2020, « la valeur des transactions financières effectuées par téléphone portable a plus que doublé, pour atteindre 639 millions de dollars ». La SFI évoque un boom. Dans son analyse du secteur privé, la SFI affirme que « la dynamique à Mada­gascar suit la tendance observée en Afrique subsaharienne, où les gains de l’inclusion financière ont été tirés par l’argent mobile. La demande d’argent mobile n’a cessé d’augmenter avec les trois fournisseurs de mobile money présents dans le pays. Les comptes de leurs abonnés servent principalement à faire des transferts d’argent et à payer les services publics de base comme l’électricité et l’eau ». Même si cette démarche pratique n’a pas résolu les files d’attente dans les agences de la Jirama. En tout cas, la SFI estime qu’il s’agit d’un nouveau moyen d’assurer l’inclusion financière à Madagascar, en particulier pour les résidents les plus pauvres et mal desservis des zones reculées. Plusieurs difficultés sont encore à surmonter pour encourager le développement des services financiers numériques. La SFI parle entre autres, dans son diagnostic du cadre juridique et réglemen­taire, du coût d’entrée sur le marché élevé pour les nouveaux concurrents ou encore de la nécessité de formation en finance et d’un cadre de pro­tection des consommateurs.