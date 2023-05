TAEKWONDO – JEUX DES ILES – Les présélectionnés très déçus

Les athlètes comme certains dirigeants ont préféré ne rien dire ni réagir face à la décision prise à l’issue de la réunion du conseil international des jeux qui a pris fin hier. Les représentants de la fédération malgache de taekwondo à la cérémonie de présentation officielle du logo et de l’hymne des jeux ce vendredi à Ivato se disent déçus en apprenant la nouvelle, qui a été confirmée hier. Le taekwondo ne fait pas partie des dix-sept disciplines de compétition retenues sur les vingt-trois proposées initialement. «Nous avons mouillé nos dobok pendant quatre mois, de sacrifice et souffrance, … » regrette un des membres de la présélection qui a voulu rester dans l’anonymat. De passage au pays pour animer un stage dédié justement aux présélectionnés en vue des jeux des Iles, l’expatrié de Nantes, Nicola de Gonzague Randriamiandrisoa alias Ragons, 6e dan et juge mondial a posté pour sa part dans les réseaux sociaux, «je suis solidaire à réintégrer le taekwondo aux JIOI». Cet art martial coréen a été au programme des jeux pour la première fois lors des jeux sur le sol malgache en 2007 à l’issue desquels les porte-fanions du pays ont bien défendu les couleurs nationales en s’installant à la première place au tableau des médailles. Dans le cadre de la préparation des présélectionnés, l’expatrié Ragonz est de passage au pays pour animer des stages pour les membres de l’équipe nationales en poomsae, combat ainsi que les juges du 17 au 21 mai. Vingt-quatre médailles d’or ont été en jeu pour le taekwondo pour les prochains jeux, seize en combat et huit en poomsae. Trois expatriés ont également été prévus renforceront la sélection locale.