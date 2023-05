STADE MAKIS -L’Afrique du Sud écrase le Cameroun

En ouverture de la seconde édition de l’Africa Women’s Cup de rugby à XV qui se joue au stade Makis d’Andohatapenaka du 20 au 28 mai prochain, l’Afrique du Sud a battu à plate couture les Camerounaises samedi dernier sur le score de 89-0. Une démonstration de force et une leçon de rugby auxquelles les Sud-Africaines emmenées par le numéro 22 Elisabetha Jansen Van Rensburg n’ont laissé aucune chance aux Camerounaises de sortir leur tête sous l’eau. Après trois minutes de jeu, l’Afrique du Sud a aplati dans l’embut camerounais et a mené par 7-0. Le deuxième essai est arrivé à la onzième minute, mais Elisabetha Jansen Van Rensburg a raté la transformation (12-0). Très disciplinées et dominatrices sur tous les compartiments du jeu, les Sud-africaines ont marqué 7 essais durant la première période et l’Afrique du Sud a mené 41-0. En seconde période, toutes les attaques des Sud-africaines se sont transformées en points. Après 65 minutes de jeu, le score a été de 70-0. Sans solutions, les Camerounaises n’attendent plus que la fin du temps réglementaire pour se sortir de leur supplice. Durant les dix dernières minutes, l’Afrique du Sud a encore marqué 3 essais ramenant le score final à 89-0 « Pour Martin Hartzberg, supporteur de l’Afrique du Sud, il n’a pas caché sa joie. « C’était une leçon de rugby mais j’ai hâte de voir la confrontation directe entre le pays hôte Madagascar et l’Afrique du Sud le dimanche 28 mai. Madagascar joue très bien mais je suis très confiante pour la victoire de notre équipe »