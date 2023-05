RALLYE DE VOITURES HISTORIQUES II – La proclamation des résultats ajournée

Enorme déception. La proclamation des résultats de la deuxième édition du Rallye voutures historiques de régularité n’a pas pu avoir lieu hier. Le rallye de trois jours a pris fin ce dimanche et les concurrents comme le public passionné ont été réunis nombreux dans l’enceinte du stade Barea à Mahamasina attendant la proclamation des résultats et la cérémonie de remise de trophées prévue à 16 heures. À 15 heures, le maitre de cérémonie a convié les représentants des sponsors et partenaires à prendre place sur l’estrade et le public devant la scène. Peu après le président de la fédération malgache du sport automobile, Jimmy Rakotofiringa a pris le micro. «La proclamation des résultats ainsi que la cérémonie de remise de trophée ne pourront pas se tenir ce jour (hier)… Dans le but de publier des résultats sans polémique nous allons laisser plus de temps au service de classement pour le boucler dans la sérénité car il reste encore beaucoup de données à collecter et des milliers de points vérifier» a-t-il annonce. Le patron de la fédération a, par la suite, mentionné que «les résultats seront publiés mardi prochain dans la page du rallye de régularité et la cérémonie de remise de trophée se tiendra lors d’une soirée ce mercredi».

Promotion

La journée d’hier a été clôturée par la remise de trophée aux sponsors et partenaires ainsi qu’aux participants invités, entre autres le champion du monde Didier Auriol. Ce dernier a pu franchir la ligne d’arrivée malgré les soucis mécaniques depuis le premier jour du rallye. «Nous avons passé un très bon moment. Nous avons vu des routes magnifiques et je crois que nous avons fait plaisir à beaucoup de monde, de passionnés et des visiteurs, … » a confié Didier Auriol à l’arrivée. Concernant la voiture, «c’était compliqué parce que nous avons une voiture qui coupait beaucoup, le moteur ratatouillait, ….

La crainte a été surtout de ne pas être à l’arrivée des étapes et au finish, mais fort heureusement la voiture a résisté et nous sommes arrivés. C’est le plus important … Nous étions là vraiment pour participer, promouvoir le rallye et également Madagascar» a-t-il souligné. Le président de la FSAM a informé que «Didier Auriol va revenir l’année prochaine avec son copilote au championnat des rallyes, en espérant qu’il va emmener d’autres stars. Le souci c’est, aurons-nous la ou les voitures qu’ils vont conduire. Nous avons déjà proposé aussi au ministre du Tourisme de faciliter la franchise des voitures qu’ils vont amener». Interrogé sur sa participation à la prochaine édition avec son copilote, Didier Auriol a répondu qu’«il faut que je lui en parle, et quelle voiture on va pouvoir avoir. Je pense que si je suis présent l’année prochaine, je lui ferai toujours la proposition». Quatre-vingt-deux voitures sur les quatre-vingt-six engagés ont franchi la ligne d’arrivée de cette deuxième édition.