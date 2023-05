Le ministère de la Santé publique rapporte quinze nouveaux cas de coronavirus, entre le 13 et le 19 mai. Ces cas ont été détectés à Analamanga, à Boeny, à Atsinanana et à Matsiatra Ambony. Aucune forme grave ni aucun décès n’ont été notifiés durant cette période, selon la dernière situation épidémiologique de la Covid-19. Un chef de service d’un centre hospitalier à Antananarivo alerte, cependant, que des trentenaires et quadragénaires sont hospitalisés dans leur service, pour des formes graves de la maladie.