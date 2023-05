KARIBOTEL – Tempo Gaigy égal à lui-même après 25 ans

À guichets fermés. Le concert du groupe Tempo Gaigy au Karibotel Twenty six Analakely a attiré de nombreux fans, samedi. Un spectacle organisé dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de scène.

Un spectacle pour re­mercier les fans qui ont toujours été là. Selon Faniry, « C’était un bon spectacle, en seulement quatre jours de préparation, on a eu un bon résultat. Tous les billets ont été vendus, on tient à remercier le public ainsi que l’organisateur. » Au grand complet, le groupe composé de Faniry, Lova, Dina et Popoly, a offert un spectacle inoubliable. « On était si heureux de se retrouver après tant d’années parce que tous les quatre, nous sommes les fondateurs de ce groupe. Durant ces 25 ans, on a traversé beaucoup d’épreuves et des moments heureux. Et on partage le même amour pour la musique », a souligné Faniry. Le groupe a fait vibrer le public. Des spectateurs composés de jeunes parents ont dansé et accompagné le groupe tout au long de sa prestation. Le Boys band a revisité tous ses titres pendant le concert, comme « Raha mba fantatrao mantsy», « Ora iray tsy miverina », « Chérie ».

Tournées

L’interprétation d’autres tubes a aussi marqué la soirée, comme « Fitiavana mampitogaigy» de Krutamboul. Tempo Gaigy a rendu un hommage à l’étoile malgache Rak Roots avec l’interprétation de la chanson « Faka vady ». Le groupe Tif à Tif a également honoré la soirée avec sa présence sur scène. Dina est parti à l’étranger dimanche dernier, mais les stars des années 2 000 continueront leurs tournées dans divers endroits comme Fianarantsoa, Manakara, Toliara … « pour éviter le silence », a fait savoir Faniry. Mais pour la clôture de la célébration du 25e anniversaire de scène, « Dina reviendra sûrement ». Très prochainement, un nouveau single sortira avec un style un peu à la Michael Jackson, d’après Dina. Pour les fans, le groupe Tempo Gaigy va se produire au Club Nautique Ivato, le 29 mai, le lundi de pentecôte.