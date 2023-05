JEUX DES ÎLES – Le CIJ confirme sa tenue à Madagascar

Le Conseil international des jeux (CIJ), réuni pendant trois jours au Novotel d’Ivandry, a rendu sa résolution hier. La onzième édition des Jeux des Îles de l’océan Indien (JIOI) sera tenue à Madagascar, avec dix-sept disciplines en compétition.

Le doute a été levé. « Madagascar hébergera la onzième édition des JIOI de 2023 », confie Antonio Gopal président du CIJ. Dix-sept disciplines dont l’athlétisme et son volet handicapé, le badminton, le basketball 5×5 et 3×3, la boxe, le cyclisme, le football, l’haltérophile, le handball, le judo, le karaté, la lutte, la natation et son volet handicapé, la pétanque, le rugby à VII, le tennis, le tennis de table, le volleyball, ont été retenues pour être jouées à la onzième édition des JIOI de 2023 qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre prochain. Telle a été la décision unanime des représentants des sept iles de l’océan Indien qui se sont réunis durant les trois jours à Novotel Ivandry. « Les disciplines olympiques ont été priorisées et ces 17 disciplines ne feront plus d’aucun changement. Toute la délégation a donné chacune son avis. Nous sommes conscients que beaucoup d’athlètes qui se sont déjà préparés vont manquer à ce grand rendez-vous. La préparation continue et nous nous avançons », confie André Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des sports. Et André Haja Resampa de continuer : « Organiser ces dix-sept disciplines est un grand défi et c’est un record sur toutes les éditions. L’important pour l’État malgache est maintenant de savoir comment aider toutes les fédérations sportives concernées.

Confiants

Ces jeux seront organisés pour l’honneur de Madagascar et l’objectif est de sortir premier au classement final. Pour ne pas léser les athlètes qui se sont déjà préparés mais leurs disciplines ont été écartés, Maurice et La Réunion envisagent d’organiser des rencontres inter-iles pour ces disciplines écartées au moment opportun après la tenue de la onzième édition des JIOI de 2023 Madagascar. En ce qui concerne les infrastructures, les membres du CIJ après avoir visité les sites de jeu sont confiants en la possibilité de Madagascar d’offrir des infrastructures de qualité et acceptables pour tous. Le chef de l’État malgache Andry Rajoelina lors de sa prise de parole lors de la présentation du logo et l’hymne au CCI Ivato vendredi a promis des installations parfaites et un évènement exceptionnel.