INTER BANQUE ASB -La grande famille et les disciplines s’élargissent

C’est parti pour une nouvelle saison très chargée. Le nombre des disciplines de compétition ainsi que les membres viennent d’accroître après l’assemblée générale de l’association des banques le 26 avril. Deux autres membres viennent de rejoindre le groupe, à savoir MVola Banque Digital et Solidis. L’association compte actuellement quatorze membres. Les douze déjà adhérées sont en l’occurrence BFM, Sipem, SG Mada, MCB, BNI CA, BOA, BMOI, BGFI, SBM, Baobab, ABM, CEM. Deux autres disciplines à savoir le foot à V et le trecking viennent également d’être intégrées dans la liste de celles déjà pratiquées depuis l’existence de l’association. L’ouverture officielle s’est tenue ce samedi au stade d’Alarobia et a été marquée par le défilé des participants et la série de discours des dirigeants suivies d’une compétition d’athlétisme. Les compétitions de chaque discipline vont s’enchainer et s’étaler pendant toute l’année. Le trecking se tiendra le 27 mai aux alentours d’Ankadinandriana. Quatre tournois sont programmés le mois de juin, celui de la belote le 3 juin, les jeux d’échecs le 10 juin, le billard le 17 et celui du fanorona le 24 juin. Quatre autres sont prévus les mois de juillet et d’août à savoir ceux de la pétanque, le tennis et le tennis de table. La compétition de danse de salon bouclera en beauté la saison en marge de la cérémonie de clôture officielle et de remise de trophées, prévue le 9 décembre. «Nous ferons de notre mieux dans l’amélioration de l’organisation. Nous serons de plus en plus sévères en termes de vérification du mercenariat, en collaborant avec la CNaPS et les fédérations concernées» a souligné Jocelyn Herinirina Rasolofo, président de l’ASB.