FOOTBALL – Rakool signe son premier but au MC d’Alger

Premier but historique même si c’est hors championnat. Le meilleur buteur des Bareas au championnat d’Afrique des Nations en Algérie en février, Koloina Razafindranaivo alias «Rakool» marque enfin son premier but après trois mois sous le maillot du Mouloudia club d’Alger. Le MC Alger s’est imposé sèchement samedi 6 buts à 1 en match amical contre l’équipe du Sahara Occidental. Rakool a inscrit son but à la 79e minute de la rencontre outre ses deux passes décisives. Le club de l’ancienne pièce maitresse du Cffa occupe actuellement la troisième place au championnat algérien avec un cumul de 36 points. Son club est largement devancé par le leader Belouizdad, crédité de 50 points et CS Constantine, 43 points. Le championnat national d’Algérie procédera prochainement à la 23e journée.