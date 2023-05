FIANARANTSOA – Un étudiant poignardé dans un affrontement

Une bagarre générale entre étudiants a éclaté à l’Université de Fianarantsoa, dans la nuit de vendredi à samedi. Neuf blessés ont été signalés, dont un poignardé à la hanche.

Conflit de clans à l’Université de Fianaran­tsoa. Les natifs du Menabe appuyés par ceux du Sud-Est se sont heurtés aux membres de l’association Toliary Fédéral, au cours de la nuit de vendredi à samedi, à Andrainjato. Ils se lançaient de pierres et en sont venus aux mains. Bilan, neuf blessés dont deux jugés assez graves ont été dénombrés. Ils ont été placés sous soins. Un étudiant en Lettres, âgé de 23 ans, a reçu un coup de couteau dans la hanche. Il a dû subir une intervention chirurgicale à l’hôpital Manarapenitra. Il appartient au groupe des Tuléarois. Son pronostic vital ne serait pas engagé. Les responsables de l’établissement ont été débordés. Des négociations ont été avancées, sans succès. La situation n’a cessé d’empirer. Finalement, les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir et la franchise universitaire a été levée. Sans tarder, des gendarmes ont été envoyés pour mettre fin à la bagarre. La police les a renforcés. Ils ont réussi à rétablir l’ordre sans recourir à la violence.

Compromis

L’opération se serait déroulée sans incident. Selon les premières informations disponibles, tout était parti d’une histoire futile de bananiers suivie d’agression d’une étudiante. Au fait, certains étudiants originaires de Menabe auraient coupé un ou des bananiers plantés près du bâtiment du clan Toliary qui, pour cette raison était mécontent. Ne pouvant plus contenir leur rancœur, les deux parties dont l’une a été soutenue par les Sud-Est ont fini par un accrochage. Ils auraient causé de dégâts matériels. Cela reste non évalué. Le président de l’Université a réuni les étudiants en mauvais termes, samedi, pour trouver un terrain d’entente. Ils ont fait un compromis, selon lequel l’étudiant opéré sera dédommagé avec une somme de deux millions d’ariary. La direction prendra part à son indemnisation. Ils ont également convenu que le dialogue devra primer en cas de différends. En mai, l’association des étudiants venant de Mahajanga (ZAMAMI) a également rencontré un problème entre ses membres. Certains ont été chassés de leurs logements et devaient dormir à la belle étoile dans la cour de la cité.