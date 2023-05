Feu sacré menacé

En ce moment, le mythe de Prométhée peut toujours revenir dans les dialogues que peuvent faire surgir les pro­blé­matiques malgaches contemporaines. Aujourd’hui, on se souvient du don du feu qu’il a fait à l’humanité, lui offrant la science et la technique. Et si l’époque est propice à la résurgence de ce récit, c’est parce que les successeurs de Prométhée, ceux qui ont accepté de s’adonner au noble devoir de faire perpétuer ce précieux feu subissent un contexte toxique qui éteint petit à petit la flamme du savoir qu’ils doivent entretenir. En effet, les cœurs des enseignants chercheurs, porteurs et passeurs du feu sacré du savoir, traversent une phase d’éclipse qui assombrit l’enthousiasme et leur louable vocation. Quatre ans. C’est l’expression quantitative d’une frustration, du sentiment amer de non-reconnaissance de la valeur inestimable des heures que ces Prométhée modernes ont passées à transmettre le feu du savoir aux différentes générations d’étudiants, quatre ans de mise à l’épreuve d’une patience exemplaire, d’attendre que la gratification méritée se matérialise enfin dans le paiement des heures complémentaires effectuées.

Et le volcan, qui peut se former par l’ébullition progressive des laves de la privation refoulées, augmente ses chances d’entrer en éruption. Une explosion couve et n’attend plus que la mèche soit allumée, et le communiqué récent du SECES, section Toamasina, semble présager un embrasement. Et pourtant, le feu peut faire briller des esprits qui n’attendent qu’â être attisés pour laisser rayonner leur intellect qui ne désire qu’à être mis en branle : les bonnes graines sont sans doute innombrables. Elles attendent, comme Harry Potter qui a pu développer son potentiel en allant à Poudlard, de germer dans des universités où peut scintiller la flamme de la connaissance. Cet éclat est cependant amenuisé et agonise dans le dénuement qui complique la tâche des enseignants : comment transmettre la lumière quand les ténèbres s’installent petit- à-petit dans les établissements publics laissés à l’abandon et sans défense, avec des enseignants qui semblent être condamnés à attendre que la valeur de leurs heures de travail puisse enfin être reconnue ?

Et quand les enseignants, qui sont là pour faire s’épanouir les génies en puissance, ne sont pas considérés à leur juste valeur, des potentiels énormes, ne pouvant fleurir dans un environnement aussi démuni, rejoignent une liste, sûrement déjà longue de d’énormes gâchis. Faire propager les lumières de la connaissance pour illuminer l’esprit. Un devoir sacré qui peut légitimer la prétention de l’enseignant à l’exercice du « plus beau métier du monde ». Une noblesse qui est cependant dégradée par une négligence qui a transformé la tâche en mission impossible. Et alors que les dernières nouvelles pourraient annoncer un autre épisode explosif, nous sommes encore suspendus au suspens de l’incertitude. Quel sera l’issue des dernières revendications ? Wait and see….