ÉVÈNEMENT ÉCONOMIQUE – Le SIAE ouvre de nouveaux horizons

Du 1er au 4 juin, le Salon international des acteurs économiques, SIAE réunira des opérateurs économiques tels agro et agribusiness, transport et logistique, immobilier, habitat et déco, bien-être et santé, nouvelle techno­logie de l’information et de la communication, textile, artisanat, conseils et formation, économie durable. Dans la recherche de l’ouverture internationale et du développement de son activité, l’entrepreneur est tenu de développer son réseau et d’entrer en relation avec différents acteurs nationaux et internationaux. En réponse à ce besoin, le SIAE offre aux participants l’opportunité de s’ouvrir à un nouvel horizon et de rencontrer de nouveaux partenaires et collaborateurs potentiels. L’événement abrite un Forum en collaboration avec l’ambassade de la République de Corée à Madagascar, qui accueillera de nouveaux investisseurs dans le secteur de l’agroalimentaire, de la sidérurgie, de la fabrication automobile, du tourisme, de l’assurance en commerce international, du secteur minier et de l’industrie lourde, entre autres. Organisé sous le patronage de la primature, le SIAE est place sous le parrainage de cinq ministères, celui des Affaires étrangères, de l’Indus­trialisation, du Commerce et de la Con­som­­mation, de l’Environne­ment et du Déve­loppement durable, de l’Energie et des Hydrocar­bures et des Travaux publics. Le Salon sera ouvert au grand public et inclut diverses offres pour les visiteurs.