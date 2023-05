ÉLECTION – Rugby Afrique ne reconnait que Marcel Rakotomalala

Élection avortée. L’aile dissidente qui veut destituer Marcel Rakotomalala, actuel président de Malagasy Rugby a prévu d’organiser samedi dernier à l’Hôtel Ibis à Ankorondrano une nouvelle élection ou plutôt un plébiscite en la personne de Jean Dorien Sambotody comme seul candidat. Prévu se tenir à partir de 10 heures, les journalistes venus nombreux pour couvrir l’évènement sont restés sur leur faim car l’élection n’a pas eu lieu. La raison évoquée a été la non-venue du représentant du ministère de la Jeunesse et des sports. Profitant de la présence d’Adama Bakhoum, membre Exécutif de Rugby Afrique et président du Comité Rugby, nous avons essayé de demander son avis sur le problème interne de Malagasy Rugby. « C’est un problème interne de Malagasy Rugby. Le Rugby Afrique et la World Rugby reconnaissent le bureau dirigé par Marcel Rakotomalala. Pour nous, il faut se parler et appeler aux dialogues. Il faut travailler la main dans la main pour développer le rugby malgache », confie Adama Bakhoum.