CONNEXION – Le gigaoctet à un dollar

Une bonne nouvelle pour les internautes. « Suite à décision de l’État de libéraliser les télécommunications, en l’occurrence pour les fournisseurs d’accès internet, il est possible de baisser le coût du gigaoctet de data à un dollar à partir de l’année prochaine », selon Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications, en aparté lors de la douzième Assise de la transformation digitale en Afrique, ATDA, accueillie par Madagascar au Novotel d’Alarobia, vendredi et samedi. Ce laps de temps est nécessaire, explique Tahina Razafindramalo, « car il faudra aux opérateurs investir et pour l’État, l’élaboration du cahier des charges. Il y aura aussi le cadre réglementaire et ses dispositions légales pour permettre à l’État de bien veiller sur le déroulé de cette concurrence naissante devant être au profit de la population. Elle met un terme à un monopole de fait ». Plusieurs actes administratifs sont attendus pour l’effectivité de cette concurrence d’une autre dimension. À commencer par l’adoption du projet de loi y afférent au Parlement, le décret obligeant l’interconnexion et bien d’autres détails techniques. Cette initiative peut combler la fracture numérique et ré­duire la facture d’internet. Une économie de 40 à 50% serait dégagée pour les usagers soumis à un coût de 1,35 dollar le gigaoctet de data pour le moment. Un des prix parmi les plus abordables en Afrique.