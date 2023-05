CONCERT – Vive émotion au concert de Ludysoa et Nathan

Ludysoa et Nathan accompagnés par le joueur de «valiha» Donné Andriam­baliha ont ému le public avec l’interprétation du morceau « Eny am-banivohitra », lors du spectacle organisé au CC ESCA Antanimena, samedi. Le duo a fait un retour aux sources après sept ans. Après un mois de préparation, le duo a offert un concert unique et inoubliable à Antanimena. La sonorisation, les lumières, la décoration de la scène ont été au top durant ce concert. Côté spectacle, Ludysoa et Nathan ont offert une belle prestation. Le public a entonné «Seule», «Âme sœur» et «Loin de toi» et a eu droit à des interprétations maîtrisées comme la chanson «My love» de Dago Diamonds. Pour ce premier concert réussi, le groupe Soa a partagé la scène avec Bekoto du groupe Malahelo qui est venu honorer le spectacle et qui a chanté pour le public, la chanson mythique «Lendrema». Selon Olisoa, organisatrice du concert Soa, « Le groupe aimerait composer des morceaux en malgache et ils ne sont pas contre une collaboration avec d’autres artistes.» À bon entendeur !