AÏKIDO – STAGE – Shihan Jean Charles reconnait le niveau des Malgaches

Quatre jours de stage enrichissants. Une centaine de gradés et ceintures de couleur ont bénéficié du stage animé par l’expert suisse en aïkido, Shihan Jean Charles Wälti, 7e dan aïkikai de Tokyo, du 18 au 21 mai au dojo Aska aux 67 ha. «Les pratiquants à Madagascar ont beaucoup d’expériences. Ils pratiquent très bien et sont très investis» reconnait l’expert suisse. «Pendant ces quelques jours de stage, j’ai amené vraiment des précisions, le sens des situations, du contexte et comprendre que l’aïkido est plus grand que simplement l’être humain. J’ai apporté beaucoup de choses dans cette direction-là à des gens qui ont beaucoup de compétences» poursuit-il. Le technicien a aussi précisé que «les pratiquants malgaches ont une grande disponibilité. Ils ont envie d’apprendre, de faire et d’exercer». Quant au niveau technique des pratiquants, il trouve que «il y a un très bon niveau, honnêtement. Mais il faut encore affiner des points très précis. Et on peut les travailler, les gens ici ont beaucoup d’expériences» réitère Shihan Jean Charles Wälti. Ce dernier se dit encore disponible pour revenir à Madagasca, ce qui dépendra de l’organisation du côté hôte. Ce passage de l’expert suisse dans la Grande Ile est la deuxième après celui en 2013.