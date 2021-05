Villes – Une femme-maire modèle

Elle s’appelle Trirismaharini mais pour faire moins compliqué et plus intime, même ses administrés préféraient le diminutif de Rismaha. Ancien maire de Surabahya la deuxième ville d’Indonésie depuis 2010 , elle a quitté son fauteuil d’édile en décembre 20020 en laissant derrière elle l’exemple d’une femme bourreau du travail pas comme les autres : « Si les journées faisaient plus de vingt-quatre heures, je travaillerais encore jusqu’à la dernière heure ».

Retour sur image. Le soleil n’est même pas encore levé que déjà Mme le Maire se prépare à prendre son service. À 5h 30, parfois plus tôt, elle quitte sa maison à une dizaine de kilomètres de la mairie qu’elle ne rejoint pas toujours directement. Elle a l’habitude de constater sur le terrain la vie de cette ville de 3,3 millions d’habitants. C’est ainsi qu’on peut la surprendre en train de surveiller la circulation à un carrefour, ou de contrôler le fonctionnement des égouts ou des canaux après une forte pluie. Déjà quand elle n’était que chef du service de l’assainissement et de l’aménagement, elle quadrillait la ville de jour comme de nuit. Une fois, alors qu’elle plantait un arbre à 6 heures du matin en bordure du périphérique, un journaliste s’arrêta pour la photographier. Elle refusa poliment : « Quand je travaille, ce n’est pas pour être photographiée. S’il vous plait, trouvez un autre sujet ».

Avec elle, Surabahya est devenue en dix ans une ville où il fait bon vivre. Difficile désormais de trouver des montagnes d’ordures, à leur place des poubelles sont soigneusement alignées en bordure des rues. Les ordures sont transformées en énergie grâce à une centrale électrique. En plus, les déchets peuvent servir de moyen de paiement dans certains bus où les usagers troquent leurs plastiques contre des titres de transport. Quand la question de la gratuité de l’éducation s’est posée pour la première fois au plan national en vertu de réformes introduites par le Président de la république, la ville de Surabahya avait déjà supprimé les frais de scolarité du primaire au secondaire dès le début du premier mandat de Rismaha. Elle a également secoué la mentalité de beaucoup d’habitants dont l’ambition sociale était seulement de « chercher du travail ». Pour cela, elle a proposé des formations qui permettaient aux bénéfi­ciaires non seulement de trouver un travail mais aussi d’en créer. « Mon rêve est que lorsque vous serez vieux, même si vous n’avez jamais eu le statut d’employé, vous ayez une petite rente provenant d’une entreprise que vous avez lancée de chez vous ».

En 2012, Rismaha a initié l’e-pro­cu­rement, un système de gestion électronique des approvisionnements, afin de couper la chaine de la bureaucratie, d’entraver la corruption, et de donner une plus grande traçabilité aux dépenses publiques. Toutes les opérations de la municipalité, depuis la préparation du budget jusqu’aux appels d’offres, sont désormais menées en ligne. L’instauration de ce système a d’abord provoqué des troubles au sein même de la mairie, allant jusqu’à l’envoi de menaces anonymes à l’endroit du maire. Le système a pourtant permis d’économiser jusqu’à 400 milliards de roupies, soit 24 millions d’euros par an sur le budget municipal. Car soudain la collusion affairiste entre certains employés municipaux et leurs correspondants extérieurs est devenue impossible.

Au cours des dix années de son mandat, le maire a dû faire face à des tentatives de destitution par le Conseil de la ville, avec pour éléments déclencheurs l’augmentation de la taxe publicitaire, le projet de construction d’une voie express à péage dans le centre ville, ainsi que la décision prise en 2014 de détruire le quartier de la prostitution qui était le plus grand de toute l’Asie du Sud-Est. Rismaha n’était pas exempte de défauts car, comme dit l’adage, il n’y a pas d’ivoire qui ne soit fissurée. Cela ne l’a pas empêchée, presque chaque année, d’être invitée à des forums internationaux, jusqu’aux Nations Unies, pour présenter ses réalisations. Durant sa présence à la mairie, Surabahya a reçu 279 Prix au niveau national et 30 au niveau inter­national. Qui dit mieux ?